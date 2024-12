Fanpage.it - Rivoluzione in Formula 1, spunta un nuovo regolamento: norma le attività dei team F1 fuori dalla pista

Tante le novità approvateFIA nell'ultimo Consiglio Mondiale che andranno a rivoluzionare la1 dal 2025: introdotto unOperativo che regola il comportamento da tenere per le scuderie al didei weekend di gara e via libera all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale per dirimere alcune situazioni controverse durante le qualifiche e le corse.