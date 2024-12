Chietitoday.it - Riparazioni del manto stradale a Chieti, Colantonio: "Estendo le segnalazioni dei concittadini su alcune vie "massacrate" [FOTO]

Leggi su Chietitoday.it

"Ho notato che l'amministrazione è partita repentinamente a metà dicembre per effettuaredelin città. Non so chi beneficerà di questa improvvisa e inaspettata "ondata" di asfalto prenatalizio, però mi permetto di estendere all'assessore Rispoli ledi.