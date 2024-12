Reggiotoday.it - Rinviata a data da destinarsi la partita CastrumFavara-Reggina

E' statadala-Reggina, in programma domenica pomeriggio allo stadio "Bruccoleri" e valida per la 16^ giornata del campionato di serie D (girone I). In settimana, gli organi di forza pubblica avevano evidenziato il rischio di pericolosi "incroci".