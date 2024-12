Genovatoday.it - Rimessa Gavette, 410mila euro per la messa in sicurezza

Leggi su Genovatoday.it

Regione Liguria ha dato il via libera a uno stanziamento didestinato al Comune di Genova per coprire parte dei costi diinpermanente dellaAmt in via Piacenza, in località. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta."Questo risultato è frutto.