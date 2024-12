Oasport.it - Renzo Furlan capitano dell’Italia in United Cup. Tante stelle in panchina con i papà di Ruud e Zverev

sarà ildurante laCup, competizione a squadre miste che si disputerà in Australia dal 27 dicembre al 5 gennaio. Il tecnico di Jasmine Paolini, già premiato come coach dell’anno nel circuito WTA, sarà la guida degli azzurri in terra australiana dove appunto ci sarà la sua pupilla, numero 4 del mondo e quest’anno finalista in due Slam (Roland Garros e Wimbledon).Spiccano nomi illustri sulle panchine delle diciotto Nazionali che saranno al via, come Llyeton Hewitt per l’Australia e Iva Majoli per la Croazia, oltre ai padri del norvegese Caspere del tedesco Alexander, mentre il canadese Felix Auger-Aliassime sarà in doppia veste die giocatore. Michael Russell, coach di Taylor Fritz, guiderà gli USA.L’Italia giocherà invece nel girone D a Sydney contro la Francia e la Svizzera, a guidare il Bel Paese saranno Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, affiancati da Matteo Gigante, Andrea Vavassori e Angelica Moratelli.