Sport.quotidiano.net - Renate, test di maturità. Questa sera l’anticipo contro la Pro Vercelli. Plescia-Di Nolfo in attacco

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Roberto Sanvito Sulla carta sembra un turno agevole per il lanciatissimo, imbattuto da cinque partite e che, dopo un periodo complicato ha messo nuovamente nel mirino la fascia altissima della classifica. Attualmente è settimo ma, per capirci, il terzo posto occupato dalla Feralpi Salò dista appena quattro lunghezze. Attenzione però alla Proche naviga sì in cattive acque, ma che da quando ha cambiato allenatore (dimissioni per Paolo Cannavaro, dentro al suo posto Marco Bianchini) ha iniziato pareggiando a Busto Arsizio, ma soprattutto ha sconfitto lo scorso week-end la Feralpisalò. Un’avversaria, quindi, da prendere con le molle per i brianzoli che desiderano mettere la ciliegina sulla torta di questo fertile dicembre tornando a vincere a Meda dopo un’astinenza che dura esattamente tre mesi.