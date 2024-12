Infobetting.com - Reims-Monaco (sabato 14 dicembre 2024 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

All’Emirates è arrivata la terza sconfitta in 4 gare ufficiali per ildi Huetter, che quest’oggi è impegnato sul campo deldi Elsner. Per la squadra dello Champagne uno 0 a 0 in quel di Strasburgo che prolunga la serie di risultati negativi, ma al contempo un risultato da accogliere positivamente perchè arrivato su un campo difficile contro .InfoBetting: Scommesse Sportive e