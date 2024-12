Palermotoday.it - Realizzare una cartolina prendendo spunto dalla creatività dei pittori siciliani: laboratorio per bambini a Villa Zito

Le tele della Pinacoteca rappresentano la Sicilia in tanti modi, tra le diverse stagioni, città e campagne, siti archeologici e panorami mozzafiato. Sabato 14 dicembre, alle ore 16 aè in programma “Souvenir di Sicilia”,(su prenotazione) per famiglie edai 5 ai 12.