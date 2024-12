Unlimitednews.it - Radiochirurgia, 20 mila pazienti trattati al CDI con Cyberknife

Leggi su Unlimitednews.it

NO (ITALPRESS) – Una tecnica ormai consolidata che ha rivoluzionato il trattamento di tumori primitivi e secondari in aree difficilmente accessibili del polmone, del fegato, del pancreas e della prostata, ma anche di sindromi come la nevralgia del trigemino: il Centro Diagnostico Italiano ha celebrato con un convegno ano i vent’anni di utilizzo di, piattaforma avanzata distereotassica. Una tecnologia che ha permesso di trattare venti. Al Centro Diagnostico Italiano la dotazione tecnologica, da gennaio 2024, è quella dell’ultimoS7 TM che ha migliorato ulteriormente precisione e accuratezza del trattamentof20/fsc/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo