Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Biraghi andrà via dalla Fiorentina. Dorgu e Bonny obiettivi caldi in casa Napoli al pari di Kiwior

Leggi su Terzotemponapoli.com

Tesser, De Maggio, Albarella, Bartolomucci, Pozzi, Sebastiani, Lo Monaco e Miranda hanno partecipato a, trasmissione sulle frequenze di Kiss Kiss, per parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Attilio Tesser, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a KissKiss.it:“Penso che la sconfitta con la Lazio non incida sul futuro del. Ilera primo e lo è stato per tanto tempo, sicuramente la sconfitta può portare delle riflessioni ma nulla più. La vittoria può dare serenità ed una sconfitta richiama alla concentrazione ed alla cattiveria per poi ripartire più forti di prima. Lukaku? Dev’essere al meglio, sia chiaro, ma è quel tipo di giocatore che stiamo vedendo e se Conte l’ha voluto è perchè si sposa col suo gioco.