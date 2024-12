Quotidianodipuglia.it - Puglia, sciopero trasporti 13 dicembre: orari, fasce di garanzia e le possibili modifiche. Treni cancellati: la lista

Leggi su Quotidianodipuglia.it

Venerdì nero per ianche in. I disagi per i pendolari si sono registrati già nelle prime ore della mattina. Diversi ia causa dellonazionale.