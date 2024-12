Riminitoday.it - Pubblicato il bando del 52° premio Gran Giallo città di Cattolica, ecco le date

Leggi su Riminitoday.it

È on line da venerdì mattina, sul sito mystfest.com, ildel 52°di, il concorso letterario nato nel 1973 dedicato alle opere inedite di generee noir. Il concorso, che si svolge come sempre in collaborazione con IlMondadori, annovera tra i.