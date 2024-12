Sport.quotidiano.net - Promozione. Cambio in panchina per il Forlimpopoli si dimette Graziani, al suo posto Elvio Gozi

Leggi su Sport.quotidiano.net

della guardia sulladel. Dopo le dimissioni rassegnate da Ivan, in seguiro alla pesante sconfitta 4-0 incassata sul campo della vicecapolista Mezzano, la società artusiana ha scelto mister(foto) nel tentativo di invertire l’andamento della squadra biancazzurra in un campionato diche la vede in quartultima posizione, con 12 punti. "Ci siamo lasciati da buoni amici con– sottolinea Stefano Maiolichini, da anni dirigente del club artusiano –. La nostra è una squadra molto giovane, composta in gran parte da giovani cresciuti nel nostro vivaio. Ora intendiamo ripartire per conservare la categoria magari inserendo qualche innesto per rinforzare la rosa".arriva alla guida deldopo una carriera su diverse panchine tra le quali quella del Collinello, dove ha vinto il campionato di Terza Categoria e disputato due campionati di vertice in Seconda, e come viceallenatore alla Sammaurese in serie D in collaborazione con Stefano Protti.