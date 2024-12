Produzione industriale invariata nell' Eurozona Germania -49%

Quotidiano.net - Produzione industriale invariata nell'Eurozona. Germania -4,9%

A ottobre 2024, rispetto al mese precedente, laè rimasta stabileed è aumentata dello 0,3% in Ue. Lo rileva Eurostat, ricordando che a settembre, su base mensile, si era invece registrato un calo dell'1,5% nel club dell'euro e dell'1,4% nei Ventisette. Rispetto a ottobre del 2023, laè diminuita dell'1,2%e dello 0,8%'Ue nel suo complesso. Su base mensile, in Italia laa ottobre è rimasta stabile, in linea con l'. Rispetto a ottobre 2023, invece, l'Italia ha fatto registrare il terzo maggior calo (-3,6%) dopo Belgio (-7,9%) e(-4,9%). Gli incrementi più elevati sono stati invece osservati in Irlanda (+15,2%), Danimarca (+8,6%) e Malta (+6,2%).