Quotidiano.net - Prete condannato per violenza sessuale, media: vescovo e vicario indagati per falsa testimonianza

Piazza Armerina (Enna), 13 dicembre 2024 –perildella diocesi di Piazza Armerina (Enna), Rosario Gisana e il suogenerale, Vincenzo Murgano, attualmente parroco della chiesa madre del capoluogo. La vicenda è una coda del processo al sacerdote ennese Giuseppe Rugolo, che si è concluso lo scorso 5 marzo con una condanna a 4 anni e 6 mesi pera danno di minori come scrive Repubblica Palermo. Dopo la conclusione del processo la parte civile, Antonio Messina, ha presentato un esposto in procura e ora i pm vogliono approfondire la vicenda. "A fronte delle tante bugie emerse nel corso delle indagini e anche nelle deposizioni in aula, mi sarei aspettato che il tribunale trasmettesse autonomamente gli atti in procura. Così non è stato.