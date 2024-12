Prénatal, a fianco degli Stati Generali della Natalità in tour a Milano

Leggi su .com

(Adnkronos) – Continua il supporto di, marchio di PRG Retail Group e leader in Italia nel settore dei prodotti per l'infanzia, agliin, iniziativaFondazione per lache mira a promuovere la ricerca di soluzioni per contrastare il calo demografico. Nella tappa odierna a, presso la sede .L'articolo, ainproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.