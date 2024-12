Liberoquotidiano.it - Premio, presidente giuria 'Salva la tua lingua Locale': "Dialetti riducono effetti globalizzazione"

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - “Il rapporto tra lanazionale e quelle locali è fondamentale perché è uno scambio reciproco tra due anime diverse ma che fanno parte di un'unica identità culturale. Allo stesso tempo ipossono avere una funzione determinante in questa epoca dianche esasperata perché si trasformano nella migliore manifestazione di forme di inclusione e coesione di una comunità''. Lo ha detto Giovanni Solimine,onorario delladella tua" in occasione della consegna delnella Sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma. ''In Italia c'è una doppia tradizione che segue la produzione letteraria e artistica nelle varie lingue locali - ha aggiunto - C'è lache parliamo come cittadini e anche quella che parliamo nell'intimità nella famiglia e nel lavoro che molto spesso diventa la principale forma di espressione.