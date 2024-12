Zon.it - Pontecagnano, furgone in fiamme a Sant’Antonio: attimi di paura

nella serata di oggi aFaiano, dove unè stato avvolto dallein via Pompei, nella zona di.L’interventoLe cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno domato lee messo in sicurezza l’area.La situazioneFortunatamente, al momento non si segnalano feriti, ma l’episodio ha destato grande preoccupazione tra i residenti e i passanti. Le autorità stanno indagando per determinare se si sia trattato di un guasto tecnico o di un atto doloso.Segui ZON.IT su Google News.