Poliziotta aggredita da una detenuta nel carcere di Capanne

Perugia, 13 dicembre 2024 – Unadeldi, a Perugia, ha aggredito unain servizio nella struttura. A denunciarlo è il sindacato autonomo polizia penitenziaria con il segretario dell'Umbria Fabrizio Bonino. "La- è la ricostruzione del sindacalista in una nota -, dopo avere fatto una telefonata, era particolarmente agitata e non voleva rientrare in cella: si è scagliata contro le agenti, provocando ad una di loro lesioni per le quali si è reso necessario l' accompagnamento in ospedale. Il tempestivo intervento delle colleghe, cui va tutta la nostra solidarietà, ha impedito che la critica situazione si aggravasse ulteriormente". "Il lavoro inè un lavoro oscuro, perché quando viene arrestato un pericoloso latitante la vicenda finisce sulle pagine dei giornali, ma tutto quello che accade successivamente, negli anni a seguire, è oscuro e non subirà la stessa sorte, non comparirà sulle pagine dei giornali né in televisione, non farà notizia", commenta Donato Capece, segretario generale del sindacato della polizia penitenziaria.