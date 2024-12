Unlimitednews.it - Petcu “De’Longhi Romania cresce, con l’Italia valori comuni”

Leggi su Unlimitednews.it

BUCAREST () (ITALPRESS) – “Il legame, il ponte che ci ha uniti e resi più forti è quello dei. Parlo di rispetto, coraggio e passione. Rispetto per il lavoro che abbiamo svolto, rispetto per i clienti, passione per i buoni prodotti che stiamo realizzando e, naturalmente, tanto coraggio. Negli ultimi anni il contesto in, così come nel resto d’Europa, è stato impegnativo. Quindi serve tanto coraggio per vincere”. Così Carmen, General Manager di, intervistata da Claudio Brachino in occasione dell’apertura dell’ufficio di corrispondenza dell’agenzia Italpress a Bucarest, parla delle relazioni tra Italia e.mrv/sat/gslUnlimited News - Notizie dal mondo