Pensionato uccide la moglie malata e si toglie la vita nel Torinese

Omicidio-suicidio in provincia di Torino, a Castellamonte. Undi 71 anni ha ucciso la70enne sparandole alla testa, poi si è tolto lacon la stessa arma. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo soffriva di depressione per la malattia della, affetta dal morbo di Alzheimer. La donna è stata trovata nel suo letto. L'arma utilizzata per il delitto sarebbe stata regolarmente detenuta.