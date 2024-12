Inter-news.it - Pedro: «Lazio deve continuare così. Sorpreso di una cosa». Inter tra 4 giorni!

ha parlato al termine di Ajax-, sfida terminata 3-1 per i biancocelesti anche grazie alla straordinaria rete da fuori area da lui siglata nel secondo tempo del match. IL COMMENTO –si è espresso a Sky Sport nel post-partita di Ajax-, match cui seguirà lo scontro al vertice in Serie A contro l’: «Vedo un passo avanti, soprattutto nella mentalità. So che è molto difficile vincere contro l’Ajax ad Amsterdam, ma oggi abbiamo fatto una bella prestazione e portato a casa tre punti pesanti. La crescita dei ragazzi è molto importante per il futuro della squadra. Sonodi come stanno crescendo i giovani, che si stanno subito adattando alle richieste di Baroni. La loro presenza si aggiunge a quella dei più esperti come me, ciò sta dando tanto alla squadra e lo si evince in campo.