Pedro avvisa: «Inter, sarà difficile batterci! Scudetto? Non scappi»

è apparso determinato dopo che la sua Lazio ha battuto l’Ajax. L’attaccante spagnolo, in zona mista, ha lanciato un avviso all’.SFIDA LANCIATA –è stato autore del terzo e ultimo gol con cui la Lazio si è sbarazzata dell’Ajax in Europa League. Il giocatore spagnolo,venuto poi in zona mista, ha voluto lanciare la sfida alla prossima avversaria di campionato, ossia l’: «Moltosicuramente per noi. L’è la più forte d’Italia, dovremo prepararla al meglio. Giocheremo in casa, davanti ai nostri tifosi,una gara bella ma. L’è una bella squadra ma non è impossibile batterla. Possiamo farla, però dovremo fare una bellissima prestazione. Il livello ovviamente si alza, vediamo cosa accadrà».e la sfida all’: la Lazio vuole sognare in grandePASSO DOPO PASSO – Ancoraad esprimersi sulla classifica e sul sogno: «Possiamo sognare, dobbiamo farlo.