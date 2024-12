Latinatoday.it - Palaceci: arriva il bando per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo

Leggi su Latinatoday.it

Il Comune di Latina ha pubblicato una determina per avviare una gara aperta e procedere all'affidamento dell'impianto. L'obiettivo è quello di dare in concessione la struttura di via dei Mille per renderla fruibile alla collettività e garantire l'attività ludica e l'inclusione.