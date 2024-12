Foggiatoday.it - Osvaldo Supino rappresenta l'Italia al Leadership Summit di We are All Human a New York

Leggi su Foggiatoday.it

, il cantautoreno di Torremaggiore, indipendente più premiato e riconosciuto all'estero, è stato scelto perre l'al prestigiosodi We are Alla New, unendosi alle eccellenze del mondo ispanico. "I latini mi hanno cambiato la vita.