Lanazione.it - Ordine Medici Firenze: “Sentenza Consulta su spesa sancisce principio fondamentale”

Leggi su Lanazione.it

, 13 dicembre 2024. “Laha stabilito un: la tutela della salute, sancita dall’articolo 32 della Costituzione, deve prevalere su qualsiasi logica di taglio indiscriminato dellapubblica”. A dirlo è il presidente dell’deidi, Pietro Dattolo, commentando la recentedella Corte Costituzionale che riafferma l’importanza di tutelare le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale anche in un contesto di difficoltà di bilancio. “La sostanza della– dice Dattolo – è che, in tempi di ristrettezze economiche, è necessario ridurre altre spese prima di intaccare quelle destinate alla sanità, perché l’accesso alle cure per tutti i cittadini va sempre garantito, senza alcuna discriminazione o eccezione. Per questo dovremmo anche smettere di parlare di ‘’ sanitaria e iniziare a parlare di investimenti”.