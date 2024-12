Lapresse.it - Orban: “Con Trump alla Casa Bianca ci sarà una svolta per l’Occidente”

Il primo ministro ungherese Viktorha dichiarato che il mondo occidentale cambierà quando Donaldentrerà ufficialmente in carica a gennaio. In un’intervista rilasciata all’emittente di Stato ungherese,ha dichiarato che il mondo sta “vivendo un periodo pericoloso”. “Il governo è fallito in Germania ed è crollato anche in Francia mentre in Siria, che è il Paese da cui è arrivata la maggior parte dei migranti nell’ultimo decennio, la situazione è turbolenta. Anche lì il governo è crollato. Quindi ora ci troviamo in un periodo difficile”, ha dichiaratosecondo cui ci aspettano “acque più calme” una volta chedi nuovo. “Non appena il presidente americano entrerà in carica, ciunain tutto il mondo occidentale”, ha detto