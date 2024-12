Ilgiornaleditalia.it - Opera lirica, Anna Netrebko riceverà venerdì 20 dicembre a Torre del Lago il 56° Premio Puccini

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Riconosciuta a livello internazionale per l’approccio interpretativo moderno, le sue eroine in scena sono ricche di sfumature psicologiche forte di una emissione vocale in grado di esprimere l’intera gamma emotiva delle eroineane Il più celebre soprano al mondo, “voce un