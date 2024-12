Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Brian Thompson, il killer "eroe" indotto alla follia da un sistema che promette protezione, ma che divora i più deboli

Laddove lo stato non tutela il cittadino, facendo orecchie da mercante per soli fini economici, deve sapere che queste cose possono accadere Un delitto che grida vendetta o un atto di ribellione? In un certo senso ammiro quel ragazzo che ha ucciso il ceo dell’assicurazione. Cercate di capirmi