Nuova neve in arrivo in Lombardia | ecco dove Le previsioni meteo

Milano, 13 dicembre 2024 – Temperature sotto zero e (anche): bisogna stringere i denti un paio di giorni, come è normale d’inverno, prima del ritorno del bel tempo, previsto per lunedì. Questo per una vecchia circolazione di bassa pressione sull'Europa Occidentale che riprende vigore progressivamente spostandosi verso l'Italia Meridionale e i Balcani tra venerdì e sabato, sfiorando lache subirà un peggioramento molto modesto sulla. Da lunedì, invece, è atteso un aumento della pressione e della stabilità, con condizioni ventilate nella fase di transizione tra i due regimi domenica. In particolare, oggi venerdì 13 dicembre, il cielo è molto nuvoloso o addirittura coperto, con possibili deboli piovaschi o pioviggine sui settori meridionali della regione, conin Appennino sopra gli 800 metri.