Nuoto la 4×200 strappa il bronzo e il record italiano ai Mondiali in vasca corta USA in trionfo con il record del mondo

Medaglia in staffetta in apertura, medaglia in staffetta in chiusura. L’Italia chiude la quarta giornata deidiinalla Duna Arena di Budapest con la medaglia didellastile libero, composta da Filippo Megli, Manuel Frigo, Carlos D’Ambrosio ed Alberto Razzetti, che in 6’47”51 migliorano anche il.La partenza di Megli è un po’ lenta. I suoi primi 50 metri sono complicati, ritrovandosi ottavo a quai sette decimi. Ma c’è anche tanto, tantissimo merito dello statunitense Luke Hobson, che mette su 200 metri da occhi fuori dalle orbite scrivendo un 1’38”91 che abbatte ildeldella distanza del tedesco Paul Biedermann, il più vecchio delinternazionale poiché era in piedi dal 2009. E così facendo lancia la selezione a stelle e strisce verso un oro stratosferico in 6’40”51, abbattendo di tre secondi e mezzo ildelsempre di loro proprietà di due anni fa a Melbourne.