Oasport.it - Nuoto, la 4×200: “Siamo sempre qui nonostante i nuovi frazionisti”

Leggi su Oasport.it

Un bronzo di livello assoluto quello dellaai Mondiali di Budapest. Filippo Megli, Manuel Frigo, Carlos D’Ambrosio ed Alberto Razzetti hanno ritoccato il record nazionale per prendersi il bronzo iridato, mostrando come questa staffetta rimangadi livello.A iniziare le danze è Megli, uno dei ‘decani’ del quartetto: “Stasera l’importante era divertirsi e l’abbiamo fatto, anche in corsa.una squadra solida, era da tempo che non avevo il piacere di salire sul posio, è un po’ una rivincita e ho fatto un buon tempo, sono contentissimo“.Dopo la premiazione parlano anche gli altri protagonisti, come Razzetti: “Sono contento di essere di nuovo qui e di essere con loro. Abbiamo fatto tutti e quattro una grande gara, delle frazioni davvero incredibili. Sono contentissimo,bello fare le staffette e riconfermarsi dopo Melbourne, abbiamo migliorato ancora il nostro tempoi diversi