Lanazione.it - Non si ferma al posto di blocco, lascia l’auto e fugge a piedi. Poi, il giorno dopo, ruba 350 chili di rame

Barberino del Mugello (Firenze), 13 dicembre 2024 – Un 36ennne è stato individuato come responsabile di un inseguimento avvenuto a Barberino del Mugello: l’uomo non si era erato a undi controllo dei carabinieri. Braccato dalla pattuglia, l'uomo aveva dovuto abbandonare il veicolo, a lui intestato, e fuggire ariuscendo a far perdere le proprie tracce. Ilsuccessivo, il 36enne si è introdotto forzando il portone d'ingresso nell'officina di una ditta di lavorazioni in metallo della Val Bormida (nel Savonese) e hato circa 350 chilogrammi di barre dicaricandole su una vettura poi risultata intestata a un ragazzo della provincia di Cuneo, ma è stato scoperto dai carabinieri nonostante le targhe del veicolo utilizzato per il furto e la fuga fossero state coperte.