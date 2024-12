Thesocialpost.it - New York, aereo precipita sull’autostrada: un morto e un ferito, il video dell’incidente

Terribile incidente in queste ore: un piccolo aereo si è schiantato, nella serata tra giovedì 12 e venerdì 13, su un'autostrada di New York nella contea di Westchester. Il bilancio è di un morto e un ferito, entrambi a bordo del velivolo. L'incidente ha bloccato il traffico sull'Interstate 684 a Harrison, circa 25 miglia (40 chilometri) a nord-est di Manhattan, verso le 19. Nelle immagini riprese sulla scena dello schianto si vede il piccolo aereo, visibilmente danneggiato, piegato su un fianco vicino al guardrail mentre attorno diversi veicoli di emergenza bloccano le corsie dell'autostrada. Il governatore Kathy Hochul ha fatto sapere che il Dipartimento per la conservazione ambientale era sul posto per pulire il carburante fuoriuscito.