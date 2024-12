Naughty Dog annuncia Intergalactic | The Heretic Prophet per PS5

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Il celebre studio di sviluppoDog, già acclamato per capolavori narrativi come The Last of Us e la serie Uncharted, ha finalmente svelato il suo nuovo ambizioso progetto:: The. Destinato a sbarcare su PlayStation 5, questo titolo rappresenta una svolta per lo studio, che si lancia in un'avventura spaziale .