Natale 2024 | Aumenta la Spesa per i Regali ma Diminuisce il Risparmio degli Italiani

Cresce la quota di chi prevede di spendere aoltre 300 euro, anche se lamedia si attesta intorno ai 207 euro. Tuttavia, rispetto al 2023,la percentuale diche sono riusciti a risparmiare qualcosa durante l'anno: il 64% contro il 72,6% dell'anno precedente. La tredicesima continuerà a essere un sostegno importante per molte famiglie, destinata principalmente alle spese per la casa e la famiglia (22,1%), al(21,9%) e al pagamento di tasse e bollette (21,7%). Cresce comunque la quota diche dichiarano che faranno acquisti per idi: il 79,9% contro il 73,2% del 2023. Lo afferma l'indagine sui consumi direalizzata da Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Research. "Tra i doni più gettonati si confermano i prodotti enogastronomici, i giocattoli, i libri, l'abbigliamento e gli articoli per la bellezza.