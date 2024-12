Quotidiano.net - MUBI, l'avamposto cinefilo digitale è sempre più fisico. E punta su editoria e festival

“Un servizio di streaming? Un curatore? Un editore? Un distributore? Un? Sì”. È la frase con la qualesi autodefinisce sul suo sito. Il servizio di streaming globale, casa di produzione e distribuzione di film, il cui obiettivo è quello di valorizzare il grande cinema, conta oggi 15 milioni di membri in tutto il mondo sparsi per 190 paesi. Leggenda vuole che tutto sia iniziato nel 2007 dopo che il suo fondatore, Efe Çakarel, si è ritrovato a Tokyo con l'impellente desiderio di vedere 'In the Mood for Love' di Wong Kar-wai sul proprio computer. Impossibilitato a farlo ha avuto un'illuminazione in un bar della città giapponese: creare un sito che rendesse disponibili film d'autore online. È così che nasce The Auteurs, antesignano difinanziato da Celluloid Dreams. Un'alternativa ai titoli mainstream e da binge watching delle altre piattaforme, unin cui scoprire autori di nicchia, titoli in esclusiva, rivedere classici intramontabili, dare spazio a nuovi autori delle cinematografie più disparate del mondo, creare retrospettive digitali dedicate a un tema o a un regista, rassegne (in corso c'è “Le prime volte”, dedicata ai migliori esordi italiani degli ultimi dieci anni) e mostrare le ultime novità indie.