Oasport.it - Mondiali nuoto vasca corta 2024 oggi in tv: orari 13 dicembre, streaming, italiani in gara

, venerdì 13, quarta giornata deidiin. La Duna Arena di Budapest (Ungheria) sarà teatro di altre gare da cui ci si aspetta qualcosa di rilevante, in considerazione dei tanti record del mondo ottenuti nei primi tre giorni nella capitale magiara. In casa Italia si spera di arricchire il proprio medagliere, attualmente fermo a tre argenti.Si comincerà, come al solito, alle 09.00 e spetterà in maniera inusuale alla staffetta 4×50 stile libero mista a dare inizio alle danze. Due uomini e due donne si daranno il cambio a sl e sarà sicuramente spettacolo. In casa Italia vedremo chi terrà alto il vessillo italico.A seguire per la compagine tricolore gareggerà l’esordiente Elena Capretta nei 100 farfalla femminili, mentre nella medesima distanza al maschile saranno sui blocchetti di partenza Michele Busa, splendido quinto nei 50 farfalla con record italiano, e Simone Stefanì.