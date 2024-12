Ilgiorno.it - Metti una domenica d’agosto a parlare con Le Volpi

"La corruzione è concedere a sé stessi lo spazio di una impercettibile esitazione". Sintesi molto ben scritta. Per raccontare un concetto complesso. E gli stati d’animo che l’accompagnano. Non a caso "Le" è stato inserito nella terna finalista dei Premi Ubu che verranno consegnati lunedì a Bologna (categoria nuovo testo italiano). Già in sé un bel riconoscimento per Lucia Franchi e il regista Luca Ricci di CapoTrave, padroni di casa del vivacissimo Kilowatt Festival, giù a Sansepolcro. Da stasera però passano da Milano. Ospiti del Teatro Oscar deSidera. Dove arrivano con questo lavoro tutto incentrato sulla parola. Sulle sfumature. O meglio: sulle malsane dinamiche di potere che emergono durante il pomeriggio di una, in una casa qualunque, della piccola provincia italiana.