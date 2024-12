Romadailynews.it - Meteo Roma del 13-12-2024 ore 19:15

Leggi su Romadailynews.it

venerdì tornati in ascolto queste le previsioni del tempo al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con precipita in Emiliagna con neve sopra 500 700 metri al pomeriggio non sono attesi variazioni di rilievo in serata nella notte ancora molte nubi con locali fenomeni sulle Alpi occidentali e Appennino settentrionale con oltre 600 700 m al centro tempo instabile al mattino con piogge sparse su tutte le regioni ne viene Appennino sui 700 900 m al pomeriggio fenomeni sulle Marche sui settori appenninici con neve oltre 900 1000 m serata nella notte residui fenomeni sui settori interni versante Adriatico Quota neve di nuovo in calo fine 700 900 m tu dal mattino tempo instabile con piogge sparse e neve sui rilievi A quote di media montagna piaciuto sui settori adriatici al pomeriggio ancora pioggia temporale sui settori tirrenici e isole maggiori variabilità asciutta altrove entrate nella notte maltempo che insiste su Sardegna campagnalta Calabria numero di alternate a schiarite sulle altre regioni temperature minime liberi al nord e stabilire al centro sud e sulle Isole Massimo senza particolari variazioni da nord a sud le previsioni del tempo su una cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa