Quotidiano.net - Mattarella, l'accordo Ue-Mercosur è un veicolo di pace

"Il superamento della frammentazione e una proficua dialettica internazionale, tra i diversi gruppi di Paesi portatori di interessi, sono essi stessi veicoli di. Ancor più quando sanno fondere tra loro il futuro di interi continenti - come nel caso del recentetra l'Unione Europea e il- proponendosi di tutelare "beni comuni" come la biodiversità, la sicurezza alimentare, lo stato di salute complessivo del nostro Pianeta". Lo ha detto il capo dello Stato in occasione degli auguri al corpo diplomatico.