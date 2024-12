Unlimitednews.it - Mattarella incontra il presidente della Palestina

ROMA (ITALPRESS) – IlRepubblica, Sergio, ha ricevuto al Quirinale il, Mahmoud Abbas. Il leader palestinese ha sottolineato: “Sentiamo amicizia e calore, e apprezziamo il sostegno reale dell’Italia al popolo palestinese”. Ha anche aggiunto che “ciò che è avvenuto il 7 ottobre è disumano e inaccettabile. Non siamo per la violenza e abbiamo chiesto ad Hamas la liberazione degli ostaggi”. Per il“dopo l’orrore del 7 ottobre si è aperta una spirale inaccettabile di violenza su Gaza che ha colpito i civili, donne e bambini. Ci impegniamo per un reale e definitivo cessate il fuoco e per il rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas. Ci auguriamo che la soluzione due Stati due popoli sia immediata. Senza questa prospettiva ci saranno sempre esplosioni di violenze”.