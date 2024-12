Secoloditalia.it - Mattarella incontra i diplomatici ed elogia l’Italia per il “contributo dato alla pace e alla stabilità”

“Il multipolarismo odierno sollecita a ripensare l’architettura e i metodi di lavoro delle organizzazioni internazionali, per portarle a essere pienamente efficaci e coerenti. Si tratta di una sfida a cui il Patto per il Futuro ha cercato, non senza difficoltà, di fornire alcune risposte. In questo contestoavverte l’esigenza di riaffermare il fermo e convinto appoggio al multilateralismo, ancoratosua Costituzione, come ho avuto occasione di sottolineare a New York nel maggio scorso, alle Nazioni unite”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergiondo il Corpo diplomatico per gli auguri di fine anno.e le lodi aiitaliani“-ha aggiunto il Capo dello Stato- non cesserà di offrire il proprioper lae lain Europa e nel mondo e la Presidenza italiana del G7, in questo 2024, ha avuto come obiettivo cardine proprio la difesa del sistema internazionale basato sulle regole”.