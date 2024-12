Comingsoon.it - MasterChef Italia, un esordio coi fiocchi: record per il primo episodio della nuova stagione

Leggi su Comingsoon.it

Oltre 1 milione di spettatori per il debuttodello show Sky Original. Anche sui social,è stato lo show più discusso dell'intera giornata televisiva. La seconda serata è in arrivo giovedì 19 dicembre sempre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.