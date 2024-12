Calcionews24.com - Manchester United, Amorim: «Io al City? Dico questo, ve lo posso confermare»

Leggi su Calcionews24.com

L’attuale allenatore dei Red Devils ha risposto alle voci che lo hanno associato alla panchina delRuben, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby cittadino contro il. Il tecnico ex Sporting ha parlato se ilera tra le squadre che lo avevano cercato.