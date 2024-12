Ilfattoquotidiano.it - Mamma travolta, il gip: “Assoluta insensibilità” ma dispone i domiciliari per il camionista pirata

per le conseguenze delle sue condotte“. Sono stati disposti gli arrestiper Francesco Monteleone, il 24enne finito in carcere due giorni fa a Milano per omicidio stradale con l’aggravante dell’omissione di soccorso, per essere fuggito dopo aver travolto e ucciso Rocio Espinoza Romero, 34 anni, davanti ai suoi bimbi di un anno e mezzo che erano sul passeggino e che si sono salvati, così come la nonna, mentre tutti e quattro stavano attraversando sulle strisce in viale Renato Serra. Il giudice per le indagini preliminari, Alberto Carboni, ha convalidato l’arresto ma non ha accolto la richiesta della pm Paola Biondolillo che aveva chiesto la custodia in carcere.In silenzio davanti al gip – L’uomo ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. “Non mi sono accorto” erano state le prime dichiarazioni del 24enne, assistito dai legali Mario Mongelli e Roberto Tournier.