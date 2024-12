Quotidiano.net - L'Ue lancia un ponte aereo per aiuti umanitari in Siria

La Commissione europea hato un nuovoo per fornire assistenza d'emergenza in. "Abbiamo aumentato i nostri finanziamenti per glia più di 160 milioni di euro", ha annunciato la presidente Ursula von der Leyen. "Con la caduta del regime di Assad, c'è una nuova speranza per il popolono. Ma la situazione resta volatile. Ecco perché dobbiamo impegnarci. I nostri voliporteranno cibo, medicine e beni di prima necessità", ha evidenziato.