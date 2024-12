"Lotito mafioso", sito olandese si scusa dopo protesta ambasciatore

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – La proprietà deldei Paesi Bassi Espn Olanda si èta con l'd'Italia in Olanda Giorgio Novello per aver definito "" il presidente della Lazio Claudio. "GentileNovello, Il nostro collega Jitse Bos ci ha inoltrato l'e-mail che gli hai scritto ieri sera in merito all'articolo che abbiamo pubblicato .