Sport.quotidiano.net - Ll Christmas Party al Gewiss Stadium di Bergamo. Percassi celebra la Dea: "Un’annata straordinaria. Merito di tutti, ma restiamo coi piedi per terra»

Leggi su Sport.quotidiano.net

per. E poi non siamo ancora salvi". L’Atalanta che vola alto in campionato, con il primo posto solitario dopo 15 giornate, e che mette in difficoltà il Real Madrid, resta ancorata per. Ben salda. Come ha ripetuto ieri il presidente Antonio, in occasione del tradizionale Brindisi natalizio tra il club nerazzurro e la stampa bergamasca. "In campionato non mi sembra che siam messi malissimo. Guardo la classifica e mi dico`No, non è vero, non è che domani cambia?`. Perché mi ricordo bene dove eravamo in classifica in passato", ha spiegato il presidente nerazzurro, alludendo ai suoi primi anni, dal 2010, quando ha rilevato la società dopo la retrocessione in B nel 2010 e alle stagioni successive quando l’obiettivo era la salvezza e la Dea stazionava nella parte destra della classifica.