Oasport.it - LIVE Skicross, Val Thorens 2024 in DIRETTA: Jole Galli è 4^, Clamorosa doppia vittoria al maschile

Si chiude qui la della seconda gara di Coppa del Mondo di -25. Un saluto sportivo! 14:12 Simone Deromedis, seppur eliminato in ottavi, non perderà tantissimo terreno nella classifica generale di invece eguaglia quello che è il secondo miglior risultato in carriera in prove individuali di Coppa del Mondo, lei che vanta un podio e una medaglia di bronzo a squadre iridata. 14:11 Risultati Big-Final Val: UOMINI 1. Alex Fiva (SUI) e Adam Kappacher (AUT) 3. Kevin Drury (CAN) 4. Terence Tchiknavorian (FRA) DONNE 1. India Sherret (CAN) 2. Daniela Meier (GER) 3. Marielle Thompson (CAN) 4. (ITA) 14:07 Facciamo chiarezza. Ex-aequo tra Fiva e Kappacher, con quest'ultimo che, lanciato verso la, è stato quasi tirato giù da un "tamponamento" involontario di Drury, che ha chiuso terzo.